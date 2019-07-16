النشرة: مسيرات سيارة في صيدا رفضا لقرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "مسيرات سيارة تجوب شوارع مدينة صيدا تضامنا مع الشعب الفلسطيني في رفضه لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان بحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان".
وقد جابت المسيرة السيارة مناطق عبرا، الهلالية، القياعة، مجدليون والشرحبيل، ثم عادت الى مدينة صيدا، فيما بدأ الجيش اللبناني بتسيير دوريات راجلة حفاظا على الامن والاستقرار.
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