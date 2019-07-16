النشرة: مسيرات سيارة في صيدا رفضا لقرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "مسيرات سيارة تجوب شوارع ​مدينة صيدا​ تضامنا مع ​الشعب الفلسطيني​ في رفضه لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بحق المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​".

وقد جابت المسيرة السيارة مناطق عبرا، ​الهلالية​، القياعة، ​مجدليون​ والشرحبيل، ثم عادت الى مدينة صيدا، فيما بدأ ​الجيش اللبناني​ بتسيير دوريات راجلة حفاظا على الامن والاستقرار.