الجيش اوقف 4 سوريين بجرائم مختلفة في مخيم مرج الخوخ

اوقفت دورية تابعة ل​مخابرات الجيش اللبناني​ 4 سوريين في مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين بجرائم مختلفة وقد تم تسليمهم الى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة ​مرجعيون​ لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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