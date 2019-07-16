جاويش أوغلو هنأ فون دير لاين بانتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية

هنأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، بانتخابها من قبل البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية، معرباً عن أمنياته أن تكون فترة رئاسة فون دير لاين، للمفوضية الأوروبية، فترة ازدهار للعلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي.
ووافق البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت عقدها بالجمعية العامة في مقره بستراسبورغ الفرنسية على تعيين فون دير لاين، رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي.
وفازت فون دير لاين بـ 383 صوتا، مقابل رفض 327 صوتا تعيينها في المنصب، فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت.
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