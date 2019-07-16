جاويش أوغلو هنأ فون دير لاين بانتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية

هنأ وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، ​أورسولا فون دير لاين​، بانتخابها من قبل ​البرلمان الأوروبي​ رئيسة للمفوضية الأوروبية، معرباً عن أمنياته أن تكون فترة رئاسة فون دير لاين، للمفوضية الأوروبية، فترة ازدهار للعلاقات التركية مع ​الاتحاد الأوروبي​.

ووافق البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت عقدها بالجمعية العامة في مقره ب​ستراسبورغ​ الفرنسية على تعيين فون دير لاين، رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي.

وفازت فون دير لاين بـ 383 صوتا، مقابل رفض 327 صوتا تعيينها في المنصب، فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت.