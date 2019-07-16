الامم المتحدة: قلقون من القانون الأميركي الجديد الذي يحظر منح اللجوء

أعربت ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ عن قلقها "إزاء القانون الأميركي الجديد الذي يحظر منح حق اللجوء لغالبية الأشخاص الذين يعبرون حدود البلاد البرية مع ​المكسيك​"، معتبرةَ أن "القانون الأميركي سيعرض للخطر الفئات الضعيفة المحتاجة إلى حماية دولية من ​العنف​ أو الاضطهاد".

وانتقدت "القانون الأميركي لأنه يحد بصورة مفرطة من الحق في طلب اللجوء، ويمسّ الحق في طلب الحماية من الإعادة القسرية، ويضاعف بشكل كبير الأعباء على طالبي اللجوء لإثبات أهليتهم، بما يتجاوز معايير القانوني الدولي".