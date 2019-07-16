خارجية اميركا: ترامب وبومبيو يراجعان خيارات للرد على شراء تركيا منظومة S400

أفادت وزارة الخارجية الاميركية بان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يراجعان خيارات للرد على شراء تركيا منظومة S400".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم أنّ "عمليّة شحن معدّات منظومة "إس-400" ما زالت مستمرّة، وأنّ في هذا الإطار هبطت الطائرة العاشرة في قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة أنقرة".
يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية "وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة".
وتُعدّ منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوّرًا في العالم حاليًّا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية. وقد دخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" الّتي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد لفت إلى أن "وضع تركيا معقد للغاية ونحن نتحدث مع المسؤولين الأتراك"، كاشفًا عن أن "تركيا طلبت مئة طائرة F-35 أميركية لكن لا يمكنها شراء المزيد بسبب حصولها على منظومة S- 400 الروسية".
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