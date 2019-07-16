ظريف: لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطق

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​ أنه "لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة"، معتبرا أن "​السعودية​ و​الإمارات​ تشاركان في الحرب الاقتصادية الأميركية ضد ​ايران​".

وأشار ظريف إلى أن "إيران و​الولايات المتحدة​ كانتا على وشك حرب بينهما، حيث قال الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، إنه أوقف هجوما على مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذه، على خلفية إسقاط ​طائرة​ مسيرة لقوات بلاده من قبل ​الحرس الثوري​، يوم 20 حزيران"، موضحاً أن "ترامب تم تحذيره مسبقا من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أي خطوات عسكرية ضد ​الجمهورية​ الإسلامية".