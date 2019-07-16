ظريف: لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطق

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أنه "لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة"، معتبرا أن "السعودية والإمارات تشاركان في الحرب الاقتصادية الأميركية ضد ايران".
وأشار ظريف إلى أن "إيران والولايات المتحدة كانتا على وشك حرب بينهما، حيث قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه أوقف هجوما على مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذه، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة لقوات بلاده من قبل الحرس الثوري، يوم 20 حزيران"، موضحاً أن "ترامب تم تحذيره مسبقا من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أي خطوات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية".
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