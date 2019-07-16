خسوف جزئي للقمر يشهده لبنان في هذه اللحظات

افادت قناة "المنار" بأن "​لبنان​ يشهد في هذه اللحظات خسوفا جزئيا للقمر والذي بدأ عند الساعة الـ11 مساء ويستمر لمدة 3 ساعات.

هذا وتشهد كل من الرياض والدوحة وأبو ظبي خسوفا جئيا للقمر أيضا.

وكان مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة قد أعلن ظهر اليوم أن "​القمر​ سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة العاشرة ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل، أي في الساعة الحادية عشر وعندها يكون مرئيا بشكل واضح وسيصل إلى ذروته في الساعة الواحدة والنصف صباحا.

وأشار إلى أن الخسوف الجزئي سينتهي في الساعة الثانية في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 03:18 صباحا.