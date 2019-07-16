موغريني: إذا واصلت إيران تقليص التزاماتها النووية فسيكون من الصعب العودة إلى الاتفاق

اعتبرت مفوضة ​الأمن​ و​السياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبي​ ​​فديريكا موغريني​ أنه "​إذا واصلت ​إيران​ تقليص التزاماتها النووية فسيكون من الصعب العودة إلى الاتفاق".

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