النشرة: الجيش اللبناني طوق اشكالا تخلله إطلاق نار في رياق

افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة عن "وقوع اشكال في منطقة رياق بين مجموعة من العرب المجنسين وآخرين من التابعية السورية وقد تطور الى ​اطلاق نار​ وإحراق بعض الخيم للسوريين"، مشيرا الى ان "​الجيش اللبناني​ حضر الى المكان وعمل على تطويق الاشكال".

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