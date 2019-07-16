سلطات إيران أكدت إنها لن تفاوض أي دولة بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية

أكدت السلطات الايرانية إنها لن تفاوض أي دولة بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.
وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد كشف عن أن "إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض حول برنامجها الصاروخي".
فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنه "تم إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران"، مشيرًا إلى "أننا نريد مساعدة إيران والعمل معها ولا نسعى إلى تغيير النظام فيها"، مشددًا على "أننا نريد أن تخرج إيران من اليمن".
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