افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "شبانا غاضبين اقفلوا الطريق الرئيسي في شارع ​رياض الصلح​ في صيدا، عند محلة "البوابة الفوقا" بالاطارات المطاطية المشتعلة، احتجاجا على قرار ​وزارة العمل​ ضد المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​، وذلك بعد وقت قصير على انطلاق مسيرات سيارات جابت شوارع المدينة تضامنا مع ​الشعب الفلسطيني​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اقفال شارع رياض الصلح بصيدا بالاطارات المشتعلة احتجاجا على قرار وزارة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.