مقتل 13 شخصاً في سقوط حافلة ركاب في واد في إيران

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طهران: لقي 13 شخصاً مصرعهم الثلاثاء في سقوط حافلة ركاب صغيرة في واد في وسط إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ووقع الحادث بين مدينتي "خوانسار" و"بوئین ومیاندشت" في محافظة أصفهان، بحسب ما نقلت الوكالة عن منصور كمالي حاكم مقاطعة خوانسار.

وقال كمالي إن "عشرة بالغين وثلاثة أطفال قضوا وأصيب تسعة أشخاص بجروح".

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وأوضح أنّ سبب الحادث هو تعطّل مكابح الحافلة وهي من ماركة مرسيدس يعود تاريخ صنعها إلى سبعينات القرن الماضي.

ورغم الحال الجيدة نسبياً للطرق في إيران فإنّ نسبة الوفيات الناتجة من حوادث المرور في الجمهورية الإٍسلامية تعتبر بين الأعلى في العالم.

وحالت العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران دون تحديث أسطول السيارات في الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي أدّى إلى زيادة مخاطر الحوادث المرورية في بلد لا يحترم فيه السائقون بشكل عام قوانين السير.

