الانتهاء من تطوير ميدان المهندسين في مدينة موط بالوادي الجديد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تطوير وتجميل ميدان المهندسين بمدينة موط بتكلفة 248 ألف جنيه، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، وذلك في إطار اهتمام مركز الداخلة بتطوير الميادين العامة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.

وقال "إبراهيم"، في بيان صحفي، إن تطوير ميدان المهندسين جرى وفقًا بأفضل التصاميم التي تربط بين الحداثة وتاريخ الوادي الجديد، وذلك من خلال تنفيذ مجسما لمعبد هيبس.

مشيرًا إلى أنه يجرى أيضًا استكمال تنفيذ أعمال التطوير في عدة ميادين أخرى بمدينة موط حيث جرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ميدان المستشفى من خلال تجهيزه بأرضية "لاند سكيب" وتحسين مستوى الإضاءة في الميدان.