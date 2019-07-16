5 صور ترصد بداية خسوف القمر في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - جلال المسري ونادر نبيل:

رصدت عدسة الخليج 365، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، التي بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ويمكن رؤيتها عن طريق العين المجردة حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وتوافد عدد من المواطنين على معهد الفلك، فيما خصص المعهد استراحات لاستقبال المواطنين لمتابعة الظاهرة، ويتواجد بالمعهد المتخصصون من علماء المعهد للرد على جميع استفسارات المواطنين.