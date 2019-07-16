صور- مصدرها باخرة غارقة منذ 2013.. تفتيت بقعة سولار في نيل الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

انتهت وزارة الموارد المائية والري، مساء اليوم الثلاثاء، من تفتيت بقعة سولار تم رصدها في نهر النيل بالقرب من مدينة إسنا جنوب الأقصر.

وكشف مسئول بوزارة الموارد المائية أن مصدر بقعة السولار هي الباخرة "ليدى كريستينا " الغارقة منذ عام ٢٠١٣ وصادر لها محضر برقم ١٦ لسنة لافتا إلى أنه تم إخطار شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على الباخرة الغارقة.

وأكد المصدر عدم تأثر محطات مياه الشرب في نطاق محافظة الأقصر مشيرا إلى أنه جري السيطرة على بقعة السولار فور ورود إخطار برصدها وجري تمشيط مجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي آثار لها.