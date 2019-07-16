"زيارة استثنائية لنزلاء السجون وتجديد حبس المتهمة بذبح سائق العياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

وزير الداخلية يصدر قرارًا بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، القرار الذي يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز شروط، ألا يقل السن عن 18 سنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.

تعاهدا على السير معا فتوفيا سويا.. تفاصيل حادث أنهى حياة زوجين بالجيزة

تعاهدا على السير معا، تجاوز الصعاب سويا، مواصلة حياتهما دون التوقف أمام مطبات طبيعية أو اصطناعية حتى أنه لدى مصرع الزوج في حادث مروري، أصيبت رفيقة دربه ونُقلت إلى المستشفى لتلحق به في غضون ساعات.

تفاصيل تلك المأساة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات المرور إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة ومصابة.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بنطاق عزبة الجمال التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، نتج عنه مصرع "رمضان.ص" 47 سنة، وإصابة زوجته "نسمة" 35 سنة.

"المعارضات" تُجدد حبس طفلة العياط المتهمة بذبح سائق حاول اغتصابها

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما جددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج انثي، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

الافتاء توضح الحالات التي يجوز فيها إجراء تحليل (DNA) لإثبات النسب أو نفيه

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.

من خلال عائمات صيد.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 9 سماسرة في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة 27 شخصًا الهجرة غير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط، وألقت القبض على 9 من عناصر تشكيل عصابي يضم 15 شخصاً، لاستقطابهم الشباب، ومحاولة تهريبهم إلى الخارج مقابل 70 ألف جنيه من كل منهم.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، أفادت اعتزام تشكيل إجرامي منظم يضم 15 شخصًا- محددين- أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، باستقطاب وجلب مجموعة من الشباب المصريين من محال إقامتهم المختلفة وإيوائهم بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة كينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية .

بمناسبة ذكرى 23 يوليو.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

صرحت وزارة الداخلية بزيارة استثنائية واحدة، لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2019، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري، حتى الخميس 8 أغسطس.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية.

ضبط 3 متهمين بقتل سائق لسرقة سيارته في دمنهور

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في القبض على 3 أشخاص عقب ارتكابهم واقعة مقتل سائق والاستيلاء على سيارته.

تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من ضبط سيارة أجرة "تاكسي" تسير بسرعة فائقة بطريق المحور الدولي بدائرة المركز يستقلها 3 أشخاص (عاطل، ربة منزل "زوجة الأول" مقيمان بالإسكندرية، مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة المركز).

"سرق أكل من المحل".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل "مجهول" بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في القبض على مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص (مجهول الهوية) في عابدين.

كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة لشخص "مجهول الهوية"، في العقد الرابع من العمر بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن "جروح متفرقة بالجسم".