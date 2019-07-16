تنسيق الجامعات الأحد.. 10 معلومات عن قواعد وطريقة تسجيل الرغبات -(فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات للناجحين في امتحانات الثانوية العامة. ويرصد الخليج 365 عبر الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن التنسيق وتسجيل الرغبات:

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