الكنيسة تنفي حذف مسار العائلة المقدسة من المقاصد السياحية للفاتيكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
نفى الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ما تردد عن رفع الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة من مقاصدها السياحية للعام الجديد.
وأوضح باخوم في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بالتواصل مع سفير دولة الفاتيكان لدى القاهرة، أكد أن الفاتيكان لم تصدر رسميًا أي بيان يخص الأمر من قريب أو من بعيد.
الجدير بالذكر أن العام الماضي شهد زيارة لوزير السياحة السابق يحيى راشد لدولة الفاتيكان بارك خلالها البابا فرنسيس أيقونة رحلة العائلة المقدسة ومن بعدها توافدت رحلات دينية على المرحلة الأولى من المسار المقدس لمصر من حوالى 12 جنسية أجنبية.
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