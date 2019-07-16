ترامب: مضطرون لرفض بيع "F-35" لتركيا لكن هذا الوضع ليس عادلا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده "مضطرة" لرفض بيع مقاتلات "F-35" لتركيا بسبب امتلاكها منظومات "إس-400" الروسية، معتبرا مع ذلك أن هذا الوضع ليس عادلا.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال جلسة للحكومة الأمريكية، إن لديه "علاقات جيدة جدا" مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مضيفا: "هذا الوضع، بصراحة، معقد جدا، وكان الأتراك في حاجة إلى منظومات باتريوت لأهداف دفاعية، لكن إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما رفضت بيعها".

وأضاف ترامب أن تركيا أجبرت في مثل هذه

الظروف على شراء منظومات "إس-400" الروسية، الأمر الذي ترفضه واشنطن لأن أنقرة عضو في حلف الناتو.

كما طلبت كذلك تركيا، حسب ترامب، أكثر من مئة طائرة من طراز "F-35" تصنع في إطار مشروع للولايات المتحدة مع بعض الدول الأخرى في الناتو.

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وتابع الرئيس الأمريكي: "لكن بسبب امتلاكهم منظومات صواريخ منتجة في روسيا، يجري منع الأتراك من شراء أكثر من مئة طائرة... لدينا علاقات جيدة مع تركيا، لكننا

مضطرون للقول لهم إننا لن نبيع لكم مقاتلات F-35 لأنهم أجبروا على شراء منظومات صواريخ أخرى".

وتابع بالقول: "هذه الوضع الذي نواجهه نحن هنا في الولايات المتحدة قاس جدا، لكننا مع ذلك نعمل على حله، وسنرى ماذا يحدث، إلا أن هذا الأمر ليس عادلا في الحقيقة".

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاجوس، أن ترامب ووزير الخارجية، مايك بومبيو، يدرسان الخيارات المطروحة بشأن الرد الممكن على شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية.

وأشارت أورتاجوس إلى أن الإجراءات التي يجري النظر فيها، ستأتي في إطار "قانون التصدي لأعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي تبناه ترامب، يوم 2 أغسطس 2017، ويستهدف كلا من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.