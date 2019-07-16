التحالف العربي يتوعد الحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الثلاثاء، اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار "مسيرة"، أطلقها الحوثيون من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في صنعاء، تستمر محاولات الحوثيين في استهداف المطارات المدنية في كل من أبها وجازان ونجران، وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين". "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في صنعاء، تستمر محاولات الحوثيين في استهداف المطارات المدنية في كل من أبها وجازان ونجران، وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين". Advertisements وأضاف "ذلك يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني". وأكد في البيان أن الجماعة الحوثية تواصل تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

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