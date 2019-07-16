زاخاروفا: استخدام القوة ضد إيران سيقود إلى انهيار المنطقة

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تحذير موسكو من مخاطر سيناريو استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وفي تصريحات لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، اليوم الثلاثاء، قالت زاخاروفا: "التنبؤ بنتائج سيناريو استخدام القوة (ضد

إيران) بات سهلا حتى بالنسبة لمن ليس خبيرا في هذه الأمور، فقد شاهدنا، خلال العقد الأخير من الزمن، أمثالا عدة متتالية على ذلك. وعلما أن المنطقة لم تتجاوز بعد تبعات الأحداث في ليبيا وسوريا واليمن، فمن الواضح أن يؤدي تطبيق السيناريو العسكري هذا مع إيران إلى انهيار".

وأشارت زاخاروفا إلى أن المجتمع الدولي لم يجد حتى الآن طريقا لإعادة الاستقرار إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وأردفت أن "جولة التصعيد الحالية تفزع الجميع، وأنا أقصد الدول الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة".