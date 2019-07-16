انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

أيّد أغلب أعضاء البرلمان الأوروبي تنصيب الألمانية أورسولا فون دير لين، لتصبح رئيسة المفوضية الأوروبية وذلك في اقتراع سري اليوم الثلاثاء.
وأوضحت شبكة "فرانس 24" الأوروبية اليوم أن 383 عضواً بالبرلمان الأوروبي من أصل 747 أيدوا تولّي فون دير لين منصب رئيس المفوضية الأوروبية ما يعني أنها تخطت العدد المطلوب لذلك وهو 374.
وكان 22 صوتا من بين عدد الأصوات الكلي امتنع عن التصويت.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقيل من منصبها في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل للتركيز على أن تصبح الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي.
في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - "سأطلب غدا ثقة البرلمان الأوروبي، وبغض النظر عن النتيجة سأتنحى كوزيرة للدفاع يوم الأربعاء لكي أخدم أوروبا بكل ما أوتيت من قوة".
وقالت فون دير لاين -
يذكر أنه تم ترشيح فون دير لاين (60 عاما) - في وقت سابق من الشهر الجاري - بشكل مفاجئ في اللحظة الأخيرة كحل وسط من قبل قادة دول الاتحاد الأوروبي لتكون خلفا لجان كلود يونكر.
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