إدارة العلاقات العامة للإعلام والاتصال بالسعودية تناقش خطة موسم حج 1440

عقدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال مع المستشارين الإعلاميين الدكتور سليمان العيدي والدكتور فهيم الحامد وذلك لمناقشة خطة الرئاسة الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440هـ وجدول الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة, وآخر الاستعدادات للموسم. وتم البحث في سبل استثمار الرسالة الإعلامية للحرمين الشريفين وبثها بلغات مختلفة عن طريق البرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمطبوعات المقروءة. وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي مساعد لشؤون الإعلام الأستاذ هاني حيدر وسعادة مدير إدارة الإعلام والاتصال الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي ومدير المركز الإعلامي الأستاذ محمد بن منصور اللحياني، ووكلاء الإدارتين. الكعبة المشرفة الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي مساعد لشؤون الإعلام الأستاذ هاني حيدر وسعادة مدير إدارة الإعلام والاتصال الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي ومدير المركز الإعلامي الأستاذ محمد بن منصور اللحياني، ووكلاء الإدارتين.

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