نقابة السيارات السعودية تفرض620 ريال على كل حاج لتحسين خدمات النقل.

قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة أرسلت خطابا اليوم الأربعاء، للمؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، لإلغاء الرسوم التى فرضتها النقابة العامة للسيارات بالسعودية وقدرها 620 ريالاً تسددها الشركات عن كل حاج، حال تحسين خدمات النقل وتحديث الأتوبيسات لتصبح موديل 2019.



وأضاف " رئيس لجنة السياحة الدينية"، أن

الشركات المنظمة لرحلات الحج السياحى فوجئت أمس خلال عملية سداد قيمة تحسين خدمات النقل على المسار الإلكترونى لحجاج الخارج، برفع قيمة الخدمة عن كل حاج بمقدار 620 ريالاً أى ما يعادل 3 آلاف جنيه، بدون اتفاق مسبق بين مؤسسة الطوافة وغرفة شركات السياحة، لافتا إلى أن النقابة فرضت أيضا سداد نفس القيمة عن كل مقعد شاغر بالأتوبيسات الناقلة للحجاج بالسعودية.



وتابع " إبراهيم": إن الغرفة خاطبت المؤسسة لإرجاء الزيادة المقررة فى تحسين خدمات النقل للعام المقبل، معلنا أن النقابة العامة للسيارات رفعت قيمة " شيك الإركاب " لكل حاج بزيادة تجاوزت 400 ريال هذا العام 1440 ه، موضحا أن قيمة " شيك الإركاب " كانت تبلغ 1107 ريالات ، وأصبحت الآن 1520 ريالاً.