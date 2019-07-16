انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

انتخب البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أورسولا فون دير لاين رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بأغلبية 383 صوتاً مقابل 327 صوتاً.

ودعت الألمانية أورسولا فون دير لاين، التي باتت بأكثرية ضئيلة، أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، جميع النواب الأوروبيين إلى العمل "في شكل بناء".

وقالت فون دير لاين، بعد انتخابها بالاقتراع السري في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج "رسالتي لكم جميعاً هي الآتية: فلنعمل معاً في شكل بناء لأن المطلوب هو أوروبا موحدة وقوية".

وسئلت عن الغالبية الضئيلة التي فازت بفضلها، فقالت: "في الديموقراطية، الغالبية هي الغالبية"، مضيفة "لم أكن اتمتع بغالبية لأنني لم أكن معروفة. كان هناك استياء كبير في ما يتعلق بنظام الترشح".

وتوجهت فون دير لاين، بالشكر لأعضاء البرلمان الأوروبي الذين أعطوها أصواتهم لتصبح رئيسة المفوضية خلفاً لجان كلود يونكر، داعية ناقديها في الوقت ذاته للتعاون معها.

وقالت فون دير لاين التي كانت تتولى منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا: "أشعر بالتشريف، وأنا منبهرة، وأشكركم على الثقة التي أوليتموني إياها"، مضيفة أن المهام التي تنتظرها في منصبها الجديد تغمرها بالتواضع، وقالت في كلمتها القصيرة التي ألقتها باللغة الإنجليزية: "إنها مسؤولية عظيمة، وتبدأ الآن".

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وعلى الصعيد نفسه، رحبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بتصويت البرلمان الأوروبي مساء اليوم لصالح تعيين مواطنتها أورزولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

ووصفت ميركل وزيرة دفاعها المنتمية إلى حزبها المسيحي الديموقراطي بأنها تجمع بين "الاقتناع والإقناع" بأوروبا.

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وأضافت ميركل أن فون دير لاين "ستتصدى الآن وبسرعة كبيرة للتحديات التي نقف أمامها كاتحاد أوروبي، وقد أوضحت هي ذلك خلال خطابها في البرلمان الأوروبي".

وتابعت: "حتى مع فقدي اليوم لوزيرة ظلت تعمل معي على مدار سنوات طويلة، فإنني سأكسب شريكة جديدة في بروكسل، ولذلك فأنا أتطلع إلى تعاون جيد (بيننا)".

وكان ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن 383 نائباً (من أصل 747 نائباً) صوتوا لصالح تعيين فون دير لاين في منصب رئيس المفوضية خلفاً لجان كلود يونكر.