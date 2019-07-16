تزايد الهجرة غير الشرعية عبر تونس 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي

أكدت منظمة غير حكومية، اليوم الثلاثاء، أن عدد من اجتازوا الحدود البرية التونسية، بهدف العبور إلى أوروبا بحراً، ازداد بواقع ثلاث مرات خلال النصف الأول من العام.

وعرض "المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" الذي يهتم بملف الهجرة غير القانونية في تونس، تقريراً بيّن فيه أن عدد المجتازين للحدود البرية ارتفع من 417 شخصاً خلال النصف الأول من العام 2018، إلى 1008 أشخاص خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وسجل المنتدى ارتفاعاً في عمليات عبور الحدود من 105 إلى 301 في الفترة نفسها.

وقال المدير التنفيذي للمنتدى علاء الطالبي، إن "غالبية المجتازين للحدود من ليبيا، و90 في المئة منهم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء".

وأضاف الطالبي أن "هدف غالبية الوافدين هو الهجرة غير القانونية نحو أوروبا بحراً، بالإضافة إلى أن البعض منهم فار من الوضع الأمني في ليبيا".

وتمثل محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا أهم نقطة عبور بـ84 في المئة من عدد المجتازين.

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وتنشط في تونس مطلع الصيف ومع تحسن المناخ عمليات الهجرة غير القانونية باتجاه السواحل الأوروبية والإيطالية تحديداً.

وأعلن الحرس الوطني التونسي الأربعاء الفائت، أنّه ضبط في المياه التونسية قارباً على متنه 90 مهاجراً غير قانوني، يتحدرون جميعاً من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كما كشف تقرير المنتدى أن 594 تونسياً وصلوا إلى إيطاليا خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 وتم منع 1266 شخصاً من اجتياز البحر انطلاقاً من تونس.

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وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقلّ المهاجرين قبالة السواحل الليبية وخصوصاً في الصيف حين يصبح عبور البحر أقل خطورة.

وكان "الهلال الأحمر التونسي" أعلن انتشال 82 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، بعد أن غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من ثمانين مهاجراً انطلق من مدينة زوارة الليبية، وفقاً لأحد الناجين في الرابع من يوليو الحالي.