ترامب: لن نسلم تركيا طائرات "أف 35"

أكد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تسلم تركيا طلبات طائرة "أف 35"، بعدما بدأت أنقرة في تلقي شحنات من منظومة دفاع صاروخي روسية.

وقال ترامب في اجتماع لإدارته، اليوم، "نحن نقول لتركيا الآن: لأنك أجبرت على شراء منظومة صواريخ أخرى"، فإن الولايات المتحدة لن تسلم طلبات أنقرة للحصول على 100 طائرة من طراز "أف 35"، مضيفاً "أنه موقف صعب للغاية، إنه ليس عملاً عادلاً. نحن نتعامل مع هذه القضية".

وقالت وكالة "بلومبرج" الأميركية إن ترامب ألقى مجدداً باللائمة على سلفه باراك أوباما في شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية، وقال إن الرئيس السابق لم يسمح لتركيا بشراء منظومة صواريخ باتريوت الأميركية.

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وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة على الأزمة الأميركية التركية، بأن الولايات المتحدة أعدت عقوبات ضد تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عقاباً لها على شراء أسلحة روسية.