التحالف يسقط 3 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان وأبها

أكد "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قواته اعترضت وأسقطت ثلاث طائرات بدون طيار "مسيّرة"، اطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران في اليمن، باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله، إن "في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم مارتن جريفث في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كلّ من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني".

وأضاف أن "الميليشيات الحوثية تواصل تهديدها للأمن الإقليمي والدولي"، مؤكداً أن "التحالف سيتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي".