ترامب: نريد من إيران الخروج من اليمن

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن، مجدداً التأكيد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام، بل العمل معها، في وقت أكد وجود تقدم كبير مع إيران من دون توضيح تفاصيل.

وأكد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أن "واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن"، في إشارة إلى دعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية التي استولت على أجزاء واسعة من البلاد منذ العام 2014.

وتتلقى ميليشيات الحوثي دعماً عسكرياً كبيراً من إيران، وعرض "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في مناسبات عدة أدلة لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، تستعملها الميليشيات في اليمن، وأطلقتها باتجاه الأراضي السعودية.

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه "لا يسعى إلى تغيير النظام" في إيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "تقدم كبير" مع إيران، قائلا: "نريد العمل معها وليس تغيير النظام".

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ولم يذكر ترامب مزيداً من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال خلال الاجتماع، إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، وهو ما نفته إيران في وقت لاحق.

وفي السياق، قالت إيران اليوم الثلاثاء، إن برنامجها للصواريخ الباليستية غير مطروح للتفاوض. وقال علي رضا مير يوسف المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "صواريخ إيران... غير قابلة مطلقاً وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أي دولة".

وبدأ التوتر في التصاعد منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية في عام 2015 مع إيران الذي وافقت بموجبه على الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.

وقررت الأطراف الأوروبية في الاتفاق الاثنين، عدم إعمال آلية النزاع المنصوص عليها في الاتفاق ومنح الفرصة لمزيد من المحادثات لتجنب أي مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تتخذ في الوقت ذاته أي إجراء يحمي إيران من العقوبات التي فرضها ترمب.

واتهم المرشد الإيراني علي خامنئي بريطانيا وألمانيا وفرنسا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق والتي تقضي باستعادة إيران موقعها في التجارة العالمية، وخصوصاً في ما يتعلق بصادرات النفط الإيرانية التي أوقفتها العقوبات الأميركية، وصعّد المرشد اليوم من التوتر، بتحذيره من أن طهران ستواصل إزالة القيود على برنامجها النووي، وسترد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.