البرتغال تعلّق إصدار تأشيرات دخول الإيرانيين لأسباب أمنية

قال وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية، إن بلاده علّقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين، وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.

ورداً على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوس سيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون: "نعم، علّقنا ذلك لأسباب أمنية... سأقدم توضيحاً لاحقاً، لكن ليس علانية".

وأضاف أن "البرتغال لا تتهاون في مسألة الدخول إلى أراضيها"، دون أن يذكر متى تم اتخاذ القرار.

وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالى ساعتين.

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وقال عضو البرلمان جواو جونكالفيس بيريرا، الذي وجه السؤال، لوكالة "رويترز": "تلقينا معلومات بأن إصدار التأشيرات للإيرانيين معلق منذ أسبوعين أو ثلاثة، وأردنا فقط تأكيد ذلك". ولم يذكر مصدر تلك المعلومات، أو ما إذا كان مواطنون إيرانيون قد شكوا من الوضع.

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ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.