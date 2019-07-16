بعد أن كان محظوراً.. السعودية تسمح للحجاج والمعتمرين بالتنقل في كافة مدنها
يمن شباب نت - متابعات
الثلاثاء, 16 يوليو, 2019 - 10:07 مساءً
[ مكة من الجو ]
أعلنت السعودية السماح للحجاج والمعتمرين بالتنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة، بعد أن كان محظورا من قبل.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وقرر المجلس في بيان: "استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة".
وأوضح البيان، أن هذا "الاستثناء، يأتي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها".
وأكد المجلس، أن المملكة استقبلت هذا العام حتى الآن قرابة 8 ملايين معتمر، وستستقبل حوالي مليوني حاج، من جميع العالم العام الحالي.
ويتيح هذا القرار، لملايين الحجاج والمعتمرين، زيارة مختلف المدن السعودية خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم، بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم.
المصدر: وكالات
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