كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برهم صالح" يستقبل رئيس حكومة اقليم كردستان في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس جمهورية العراق، الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الثلاثاء 16-7-2019 رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وأكد السيد الرئيس أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البنًاء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة، معرباً عن ثقته بتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي.

من جانبه، أعرب بارزاني عن رغبة حكومته بتكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.