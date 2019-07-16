كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الخارجية الأسبق يشيد بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حضور ممثل الاتحاد الأوروبي في الشأن السوداني لمصر، حتى يطلع على وجهات نظر مصر من خلال وزير خارجيتها دليلا على اهتمام الاتحاد الأوروبي يأخذ الرأي المصري في الملف السوداني بالااعتبار.

وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تريد سودانًا واحدا مستقرًا، حيث هناك مصالح مشتركة كثيرة تجمع بين البلدين، قمصر والسودان دولتي مصب النيل.

وأضاف أن هناك 4 مليون سوداني يعيشون في مصر منذ سنوات، ولا يتم معاملتهم كلاجئين، مؤكدًا أن مصر من أجدر الدول على إعطاء االنصيحة والتوجيه في الملف السوداني.

