كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل تركي يجيب.. هل تتراجع أنقرة عن تنقيبها على الغاز قبالة سواحل قبرص؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي التركي، ماجد كيالي، إن أنقره بحاجه إلى موارد من الغاز والنفط حيث لديها اعتمادية عالية على النفط القادم من الخارج خاصة من روسيا، مشيرًا إلى أن أنقرة تريد تنوع مصادر مواردها من هذة الثروة الضرورية والحيوية جدًا للحياة فى تركيا وأى مكان.

وأضاف كيالي، مع الإعلامي محمد المغربي عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع على قناة الغد الإخبارية، أن ادعاء الحق فى التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، يأتى نتاج الأزمة بين قبرص وأنقرة والصراع على الغاز قبالة سواحل قبرص.

وأوضح أن هذة الأزمة ترجع إلى الصراع التاريخي على السيادة على قبرص والسيادة بين قبرض واليونان، مشيرا إلى أن هذا الأمر له علاقة فى التوتر الحادث بين تركيا وأوروبا وعدم دخول تركيا فى الاتحاد الاوروبي وهذا يحدث على تفاقم المشكلات بين تركيا وأوربا.

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وأقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية على تركيا بسبب تنقيبها على الغاز قبالة سواحل قبرص، وتشمل العقوبات اقتطاع نحو مئة وستة وأربعين مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تملك حاليا ثلاث سفن في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز وأنها تستعد لإرسال السفينة الرابعة، مضيفًا أنه لا يجب أخذ العقوبات الأوروبية بشكل جدي على حد قوله.