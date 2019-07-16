في أسبوع واحد.. حرب الطرق تودي بحياة 21 شخصا

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 1920 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1437 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 يوليوز الماضي.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة ، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألف و251 مخالفة، وأنجزت 11 آلاف و894 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 36 ألف و357 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و100 ألف و500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5184 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6548 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 162 مركبة.