كشفت معطيات رسمية جديدة، اليوم الثلاثاء، عن توسع ارتباط المغاربة بخدمات الأنترنيت، موضحا أن 76 في المائة من المواطنين لديهم ولوج إلى الشبكة أي ما يقارب 6 ملايين أسرة.
وأوضحت نتائج “البحث الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمغرب لسنة 2018″، أن 8 من كل عشر أسر مغربية في المجال الحضري مزودة بخدمات الأنترنيت، مقابل 6 من 10 أسر بالوسط القروي وفق أعلنته “الوكالة الوطنية لتنقين المواصلات”.
كما بين البحث الذي أجري على عينة مكونة من 5400 من الأشخاص والأسر المغربية أن 7 من كل 10 أسر يتوفرون على خدمات الأنترنيت المتنقل أو عبر الهواتف الذكية المنتشرة بشكل واسع لاسيما بين الشباب.
كما أظهرت الدراسة أن جميع الأسر المغربية تقريبا مزودة بخدمة الهاتف المحمول وذلك بنسبة 99.8 بالمائة بين المناطق الحضرية والقروية، حيث يبلغ معدل عدد مستخدمي الهواتف في كل أسرة إلى .3.9
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: 99% من المغاربة يملكون هواتف و6 ملايين أسرة تلج إلى شبكة الأنترنيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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