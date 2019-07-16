هيومن رايس ووتش تتهم “البوليساريو” بسجن المعارضين وتُحمل الجزائر المسؤولية

دخلت منظمة “هيومن رايس ووتش” الحقوقية على خط الانتهاكات التي تعرفها مخيمات “البوليساريو”، مؤكدة على أن قيادة الجبهة الانفصالية تعتقل ثلاثة معارضين لها.

وفي ذات السياق، أوضح بيان للمنظمة أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الجبهة الانفصالية اعتقلت الناشطين مولاي آب بوزيد والفاضل محمد ابريكة ومحمود زيدان بين 17 و19 من شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن ابريكة يحمل أيضا الجنسية الإسبانية.

وأكدت المنظمة أن المختطفين الثلاثة معروفون بكونهم معارضين في مخيمات الجبهة، وإن كانوا يدعمون توجهاتها الانفصالية، مطالبين الجبهة الانفصالية بالإفراج عن الثلاثة، محملة الجزائر مسؤولية احترام حقوق الإنسان في المخيمات التي تقع على أراضيها، حيث قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش “لا يمكن للجزائر حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو”.

وتعيش الجبهة الانفصاليةي عن وقع موجة غليان داخلي تفجرت في مخيمات المحتجزين في تندوف، حيث بدأت منذ شهر أبريل الماضي مظاهرات في المخيمات واجهتها قيادة الجبهة الانفصالية بالمدفعية الثقيلة، وهو الوضع الذي تفاقم بعدما قررت قيادة الجبهة الانفصالية حرمان المحتجزين في المخيمات من حق التنقل بشكل كامل خارج المخيمات، إلا بإذن مكتوب لا تمنحه القيادة إلا للمقربين منها.