النجمة الهندية ريشا تاشادا في طنجة.. زارت مغارة هرقل واستمتعت بالأكل والشواطئ – فيديو

حلت الممثلة الهندية ريشا تشادا، أخيرا، في المغرب، وتمضي عطلتها في الوقت الحالي في مدينة طنجة.

واستمتعت الممثلة الهندية الشهيرة بالتجول في معالم عروس البوغاز، وقد زارت مقهى الحافة لتستمتع بالشاي، والمنظر، الذي يتيحه المكان.

ولم تفوت ريشا الفرصة لزيارة مغارة هرقل، كما زارت أحياء المدينة القديمة، وتناولت مؤكولات مغربية.

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وعبرت ريشا عن انبهارها في مدينة طنجة، في منشور شاركته مع جمهورها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، قالت فيه: “منذ أول يوم في طنجة، لم تتوقف هذه المدينة عن مفاجأتي بالتقاليد، وبواجهة البحر الأبيض المتوسط الرائعة، والمناخ المعتدل، وحتى الطعام، حقا إنها مكان رائع للهروب”.

وترى الممثلة الهندية من خلال اطلاعها على المدينة، أنها تشكل مزيجا من الثقافات، والتأثيرات، ومتلألئة بالغموض الغريب، والتاريخ المثير للاهتمام، والشواطئ الجميلة.

وأصبح المغرب، واجهة مفضلة لدى نجوم العالم، إذ زاره مشاهير كثر في مختلف فترات السنة الماضية.