بسبب فاخر.. الرجاء مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

وضع محامي محمد فاخر، شكاية لدى الجامعة الملكية لكرة القدم، والكونفيدرالية الإفريقية للعبة “كاف”، ضد فريق الرجاء الرياضي، من أجل تسديد ديون فاخر، البالغة قيمتها 520 مليون سنتبم، والعالقة في ذمة الفريق الأخضر.

ويلزم دفتر التحملات الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس “كاف”، بضرورة تسديد الديون العالقة في ذمتها، والصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أو محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، وفي حالة عدم تسديدها من طرف الفريق المعني بالأمر فإنه سيتم منعه من المشاركة في المسابقة المؤهل لها.

وكانت “طاس” ألزمت الفريق الأخضر بأداء مستحقات فاخر، الذي أقيل من منصبه قبل موسمين من طرف سعيد حسبان الرئيس السابق للرجاء، ليلجأ فاخر لمحكمة التحكيم الرياضي للطعن ضد قرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية، التي حكمت له بمبلغ 67 مليون سنتيم، علما أنه كان يطالب ب934 مليون سنتيم، قبل أن تحكم “طاس” لمصلحة الجنرال بمبلغ 520 مليون سنتيم.