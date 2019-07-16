عرف إقليم الفقيه بن صالح واقعة مؤلمة، حيث تعرض طفل مريض بالتوحد، يبلغ من العمر 11 سنة إلى الاغتصاب من قبل شيخ سبعيني.
وقالت أم الضحية لـ”اليوم 24″ إن المتهم استغل مرض ابنها، وقام باستدراجه إلى كوخ، وقام بفعلته الشنعاء، إذ عاد الطفل، وهو في حالة هستيرية، وشرح لها ما تعرض له بالتفاصيل.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن المتهم اعترف بفعلته، لكنه لايزال ينعم بالحرية، على الرغم من جريمته النكراء، وطالبت المسؤولين، والجمعيات بمساندتها لأخذ حق ابنها المريض.
كانت هذه تفاصيل خبر مروع.. سبعيني يغتصب طفلا مريضا بالتوحد.. والأم: “حگرونا ولا من يرجع لولدي حقو” – فيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.