مروع.. سبعيني يغتصب طفلا مريضا بالتوحد.. والأم: “حگرونا ولا من يرجع لولدي حقو” – فيديو!

عرف إقليم الفقيه بن صالح واقعة مؤلمة، حيث تعرض طفل مريض بالتوحد، يبلغ من العمر 11 سنة إلى الاغتصاب من قبل شيخ سبعيني.

وقالت أم الضحية لـ”اليوم 24″ إن المتهم استغل مرض ابنها، وقام باستدراجه إلى كوخ، وقام بفعلته الشنعاء، إذ عاد الطفل، وهو في حالة هستيرية، وشرح لها ما تعرض له بالتفاصيل.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المتهم اعترف بفعلته، لكنه لايزال ينعم بالحرية، على الرغم من جريمته النكراء، وطالبت المسؤولين، والجمعيات بمساندتها لأخذ حق ابنها المريض.