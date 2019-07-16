ترامب: تقدم "كبير" في ملف إيران ولا نسعى "لتغيير النظام"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حدوث "تقدم كبير" في ما يتعلق بملف إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، ولكنها مصممة على منعها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب إن "هناك تقدما كبيرا مع طهران"، وأضاف خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أنه "نحن لا نسعى الى تغيير النظام (في ايران)، لا نسعى الى ذلك على الإطلاق"، لكنه تدارك "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي".

وبينما لم يدل ترامب بأي تفاصيل حول ذلك التقدم، أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال الاجتماع، أن إيران أعلنت استعدادها "للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية".

وفي السياق، شدد ترامب على رغبة واشنطن في خروج إيران من اليمن، بحسب المصدر ذاته. وتابع: "إيران تريد التحدث معنا، وسنرى ما سيحدث".

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وقبل أكثر من عام، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وفرضت عقوبات على الأخيرة، ما تسبب بتصاعد التوتر في المنطقة، وسط تهديدات إيرانية بالعمل على وقف صادرات الخليج النفطية، والتحلل من التزاماتها النووية تدريجيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، إيران باستهداف ناقلتي نفط قرب هرمز، في حزيران/ يونيو الماضي، ومحطتين لضخ الخام في السعودية قبل ذلك بأقل من شهر، فضلا عن دعم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) باليمن، وهو ما تنفيه طهران.

وذكرت إيران الأسبوع الماضي، أنها تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم الذي حدده الاتفاق المبرم في 2015 بنسبة 3.67%، كما تجاوزت سقف مخزوناتها من اليورانيوم المخصب والمحددة بـ300 كيلوغرام.