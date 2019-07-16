الخارجية الأمريكية: نظام إيران يقابل دبلوماسيتنا بعدوان واعتدى على ناقلات نفط

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن أن النظام الإيراني يقابل الدبلوماسية الأمريكية بعدوان ويستهدف ناقلات النفط.
وكان الجنرال مارك مايلي رئيس أركان الجيش الأمريكي، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها خططا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج العربي، وذلك بعد محاولة إيرانية فاشلة لاعتراض ناقلة بريطانية.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يبحثان الخيارات المتاحة للرد على شراء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية إس - 400".
وحول الأزمة الفنزويلية قالت: "إننا مستمرون في العمل مع كولومبيا على إنهاء الأزمة الإنسانية في فنزويلا".
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