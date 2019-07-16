وسائل إعلام فرنسية تطالب بحظر بيع الأسلحة لقطر بعد فضيحتها في إيطاليا

طالبت وسائل إعلام فرنسية بحضر بيع الأسلحة للجيش القطري، وذلك عقب الفضيحة المدوية التي كشفتها السلطات الإيطالية بوجود صاروخ قطري (جو- جو فرنسي الصنع) في أيدي جماعة يمينية متطرفة في روما .

ونددت وسائل الإعلام الفرنسية بالكشف عن أسلحة فرنسية الصنع، في أيدي تنظيمات متطرفة فاشية، ووصفت الواقعة بـ"العار".

وتساءلت وسائل الإعلام الفرنسية عن كيفية وصول تلك الأسلحة الفرنسية إلى أيدي هؤلاء المتطرفين، هل أعادت قطر بيعها إليهم؟ كما رصدت ردود فعل نشطاء التواصل الاجتماعي من الفرنسيين الذين دعوا بلادهم لحظر بيع الأسلحة الفرنسية إلى الدوحة.

وبحسب تقرير لموقع "العين الإخبارية"، قال النشطاء الفرنسيون إن قطر خانت فرنسا بإعادة بيع الأسلحة إلى تنظيمات متطرفة لزعزعة استقرار أوروبا.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن فضحية العثور على صاروخ "جو- جو" فرنسي الصنع لصالح الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة، وضع باريس في حرج أمام السلطات الإيطالية، موضحة أن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم الحمدين الإرهابي.

وأعلنت الشرطة الإيطالية توقيف 3 أشخاص بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الأسلحة حديثة الصنع وصاروخ فرنسي مصنع خصيصاً لصالح قطر ومواد تحمل رموزاً نازية.

من جهتها، تساءلت صحيفة "لافوا دو نور" الفرنسية، كيف وصلت تلك الأسلحة الفرنسية التي من المفترض أن تكون بحوزة الجيش القطري حصرياً إلى أيدي الجماعات اليمينية المتطرفة في إيطاليا.

وتابعت: "كيف انتهى الأمر بصاروخ من طراز "ماترا سوبر 530" جو، الذي يحمل نقوشاً فرنسية على الصناديق، في أيدي مجموعات يمينية متطرفة؟".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط ترسانة مهمة مكونة من 303 مدافع في تورينو وفي شمال إيطاليا، تم ضبطها من قبل شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية، فإن قيمة هذه الأسلحة أكثر من 600 ألف يورو.

وأضافت أن "وسائل الإعلام الإيطالية تتهم قطر بتمرير هذه الأسلحة إلى اليمين المتطرف الذي حاول إعادة بيع هذه الأسلحة بـ470 ألف يورو إلى دولة أجنبية لم يذكر اسمها".

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وفيما يتعلق بتقنية الأسلحة، قالت صحيفة "ويست فرانس" إن الصاروخ الفرنسي من طراز "ماترا سوبر 530 إف" يزن 245 كيلوجراماً بطول 3.54 متر".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن خبراء في الأسلحة، قولهم إن "هذا الصاروخ تحديث لطراز "إر 530" المصنوع منذ عام 1980، بحامل صاروخ يصل مداه 25 كيلومتراً، لكن تشغيل مثل هذا الصاروخ بدون طائرة سيكون "معقداً للغاية".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "الشرطة الإيطالية أعلنت أن إجمالي الأسلحة التي عثرت عليها تسع بنادق هجومية، مدفع رشاش من طراز Scorpion، وثلاث بنادق قنص، وسبعة مسدسات، و20 حربة، و306 من معدات إطلاق النار (كواتم الصوت، ونظارات إلخ..) وأكثر من 800 طلقة ذخيرة، وكذلك قمرة القيادة للمقاتل.

بدورها، رصدت إذاعة "إر. إف. إي" الفرنسية، ردود فعل الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اتهمت قطر بإعادة بيع هذه الأسلحة إلى إيطاليا لتهديد بلادهم.

ودعا أحد النشطاء الفرنسيين ويدعى فرنسوا ليبلان، بلاده إلى "حظر بيع الأسلحة الفرنسية إلى قطر والتحقيق في تلك الواقعة".

من جانبها، روت مجلة "لوبوان" الفرنسية تفاصيل عملية المداهمات، موضحة أن الشرطة الإيطالية تشتبه منذ أشهر في ذلك التنظيم ما دفعها إلى مراقبته.

وقالت إن الشرطة الإيطالية نفذت عدة مداهمات خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة "تورينو" شمال غرب روما؛ حيث اعتقلت في 9 يوليو/تموز الجاري، فابيو كارلو داليا، المتهم بالتعاطف مع الفاشية وحيازة ذخيرة حرب.

ووفقاً للمجلة الفرنسية، جاءت المداهمات في أعقاب تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في "تورينو" ضد أشخاص ينتمون إلى "أيديولوجية متطرفة" قاتلوا إلى جانب المتمردين الموالين لروسيا في دونباس، وهي منطقة تقع في شرق أوكرانيا؛ حيث كانت الحرب مستمرة منذ خمس سنوات في كييف.

وصرح مسؤول إيطالي بمكتب مكافحة الإرهاب، أوجينيو سبينا، للصحافة، أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد شيء يذكر حول مشروعات تخريبية"، موضحاً أن "الشرطة الإيطالية توصلت إلى الأسلحة عن طريق وضع بعض المشتبه فيهم تحت المراقبة خلال محاولته إعادة بيعها".

إلى ذلك، أعربت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن استغرابها من صمت وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، ولم يدل بأي بيان أو ينتقد الأيادي القطرية في الواقعة.