أبوالغيط يطلع الاتحاد الأوروبي على العملية الانتقالية بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، مع بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، الذي يزور القاهرة حاليا، آخر تطورات الأوضاع في السودان وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة في المنطقة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام بالجامعة العربية بدر العلالي «إن أبوالغيط أطلع الوزير الفنلندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ويقوم حاليا بجولة إقليمية نيابة عن دول الاتحاد لمتابعة الأوضاع في السودان، على مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، ومرافقة الأطراف السودانية في مسيرة التوصل إلى توافق وطني عريض يفضي إلى الاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمي والمنضبط للسلطة في البلاد».

وحسب العلالي، بحث الجانبان سبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للسودان لتمكينه من معالجة مجمل التحديات التي يواجهها وعبور المرحلة الانتقالية بشكل يلبي تطلعات كل أطياف ومكونات الشعب السوداني، بما في ذلك عبر الدعوة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية له، وتطبيع علاقته بمؤسسات التمويل الدولية، والعمل على إعفائه من أعباء ديونه الخارجية.