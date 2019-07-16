الأناضول: 4.5 ملايين تركي عاطل عن العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن البطالة في تركيا سجلت بنسبة 13% في أبريل الماضي، ونقلت وكالة «الأناضول» عن هيئة الإحصاء التركية «تركستات» أن البطالة ارتفعت ب3.3% على أساس سنوي.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية (من 15 عاما فأعلى) ب 1.1 مليون شخص على أساس سنوي، ووصل إلى 4.2 ملايين شخص في أبريل، وأظهرت البيانات الرسمية أن البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي ارتفعت بـ 4.6% إلى 15% خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة بين صفوف الشباب في الفئة العمرية (من 15 إلى 24 عاما) سجل 23.2%، بارتفاع بـ 6.3% على أساس سنوي، بينما وصلت البطالة في الفئة (من 15 إلى 64 عاما) إلى 13.3% بارتفاع بـ3.5%.
وسجلت البطالة 14.1% في مارس، وبلغ عدد العاطلين (من 15 عاما فأعلى) 4.54 ملايين شخص، في مؤشر للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها تركيا في ظل حكم رجب طيب إردوغان.
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