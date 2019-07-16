هادي: الحوثيون ارتدوا عن القرارات الأممية لتنفيذ أجندة إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن ميليشيات الحوثي ارتدت عن القرارات الأممية، لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة.

وجدد خلال استقباله المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، موقفه الثابت تجاه السلام، و«تحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطنا ومجتمعا».

وشدد على أن الحوثيين ارتدوا عن تلك القرارات «لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي لا يمكن أن يقبل شعب اليمن المساس بها»، وأضاف «لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسجارد، والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، وبدأت اجتماعاتهم، وللأسف بلغنا تعنت وصلف الميليشيات الحوثية مجددا».

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وعد هادي تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة، لافتا إلى أهمية «تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقا لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل».

من جانبه، قال غريفيث «سنعمل معا على تنفيذ مسارات السلام، وفق المرجعيات الثلاث، مع تركيزنا على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة»، معبرا عن شكره للفريق الحكومي الميداني متجاوزا الصعوبات والعراقيل، التي وضعتها ميليشيات الحوثي، وأدان أحكام الإعدام التي اتخذها الحوثيون بحق 30 مواطنا يمنيا، وكذلك عمليات الاستهداف التي طالت المنشآت المدنية في السعودية، والتي «لا تخدم السلام وتزيد مساراته تعقيدا».

على صعيد متصل، نظم اتحاد الصيادين اليمنيين وقفة احتجاجية في عرض البحر الأحمر ضد تواجد السفينة الإيرانية «سافيز» التي ترسو منذ ثلاث سنوات دون مبرر، وأكد بيان صادر عن الاتحاد أن السفينة مستمرة في تهديدها للصيادين ومعيشتهم، مؤكدا أن هذه السفينة مصدر للألغام التي يقوم الحوثي بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن، وكذالك انتشار الألغام البحرية والقوارب المفخخة التي قتلت حتى الآن أكثر من 100 صياد يمني.

وأوضح البيان أن السفينة عطلت نشاط نحو 30 ألف صياد وحرمت مئات آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد وتسببت في مضاعفة الأوضاع الإنسانية في المحافظات الساحلية.

مشاهدات يمنية