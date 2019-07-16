مركز الملك سلمان يوزع 204 سلال غذائية في مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 204 سلال غذائية للنازحين من صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,224 فردا، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

وقدم المركز الاحتياجات الأساسية لـ24 أسرة سورية لاجئة في بلدة برالياس البقاعية اللبنانية ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية، وقام بتأمين نقل 24 عائلة إلى المحال التجارية لانتقاء ما يلزم من مواد غذائية وخضار ومواد تنظيف ولوازم أطفال ونساء وكذلك تأمين نقل 3 أفراد إلى المستشفى وأخذ العلاج اللازم، بالإضافة إلى شراء جهاز طبي يختص بتنظيم نسبة الكربون في الأوكسجين لإحدى المستفيدات، وهي امرأة مسنة.

وأجرى المركز مسحا ميدانيا لكل المرافق المشتركة والخاصة لجميع الأسر المشمولة في المشروع والكشف على بعض الأجهزة الكهربائية القديمة والمستعملة وصيانة ما هو معطل، إلى جانب تقديم ورشة خاصة للنساء من قبل أخصائية نفسية اجتماعية.