ترمب يرشح إسبر لوزارة الدفاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن البيت الأبيض في بيان صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رشح مارك إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع، في ظل غياب قيادة عسكرية دائمة في البنتاجون منذ استقالة جيمس ماتيس.
وبحسب البيان، تبعا للقواعد البيروقراطية اضطر إسبر إلى التنحي من منصبه السابق الذي كان يشغله كوزير الدفاع بالوكالة منذ أربعة أسابيع، مع تقديم ترمب ترشيحه رسميا إلى الكونجرس.
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