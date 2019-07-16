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ترمب يرشح إسبر لوزارة الدفاع

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن البيت الأبيض في بيان صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رشح مارك إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع، في ظل غياب قيادة عسكرية دائمة في البنتاجون منذ استقالة جيمس ماتيس.

وبحسب البيان، تبعا للقواعد البيروقراطية اضطر إسبر إلى التنحي من منصبه السابق الذي كان يشغله كوزير الدفاع بالوكالة منذ أربعة أسابيع، مع تقديم ترمب ترشيحه رسميا إلى الكونجرس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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