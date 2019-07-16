5 خطوات تصعيدية لوقف أطماع إيران النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يتصور البعض أن خروج إيران من الاتفاقية النووية الشاملة، يحصنها ضد التفتيش المستمر من الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويفتح أمامها الطريق نحو صنع القنبلة النووية والبدء في إنتاج سلاح نووي، وهو تصور «وفق معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي» خاطئ، فطهران التي وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ستظل خاضعة للتفتيش المنتظم وستمنع من تطوير أي أسلحة.

ومع تزايد أنشطة إيران النووية، وتصاعد تصريحات مسؤوليها في الأيام الماضية، والتلويح بوقف تنفيذ عدد من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحد من الكشف والاستجابة مع المجتمع الدولي، حدد مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي ومعهد العلوم والأمن الدولي 5 خطوات تصعيدية هادئة لمواجهة إيران، تبدأ من الطرق الدبلوماسية وتصريحات السياسيين وتنتهي بالخيار العسكري.

طرد المفتشين

وبقدر ما تكون هذه الخطوات مثيرة للقلق، فإن الخطوة الأكثر تصعيدا تتمثل ببساطة في طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حرمانهم من الوصول إلى المنشآت المعلنة، في انتهاك لاتفاق ضمانات إيران الأساسي.

وهذا من شأنه أن يعمي العالم الخارجي إلى حد كبير عن تقدم إيران في مسار كل من اليورانيوم والبلوتونيوم وصناعة القنبلة النووية، مما يشير على الأرجح إلى بذل جهد متضافر لتحقيق القدرة على صنع أسلحة نووية.

ترك الاتفاقيات الدولية

بدلا من انتهاك جزء من الاتفاقية النووية الشاملة، يمكن لإيران أن تعلن انسحابها من الصفقة علانية تماما، خاصة إذا استمرت في النظر إلى الجهود الأوروبية لمواجهة العقوبات الأمريكية على أنها غير كافية على الإطلاق، وقد أعلن المرشد الأعلى خامنئي والرئيس روحاني أن إيران ستترك الاتفاقية إذا انسحبت الولايات المتحدة ولم تتمكن الأطراف المتبقية من معارضة العقوبات الأمريكية المتجددة.

وهذا بحد ذاته، لن يجعل إيران على الفور أقرب إلى قدرة الأسلحة النووية، ومع ذلك، فإنه من المحتمل أن يشير بقوة إلى نية طهران للقيام بالكثير، إن لم يكن الكل، من الإجراءات المحتملة لتوسيع برنامجها النووي والبدء في تناول الطعام في وقت الاستراحة بشكل ملحوظ، وذلك بحسب ما جاء بمجلة التايم الأمريكية.

مراقبة المفاعلات النووية

حتى لو تركت إيران الاتفاقية الشاملة فإنها بصفتها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ستظل خاضعة لاتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من بين وظائف أخرى، يسمح هذا الاتفاق بالتفتيش المنتظم والإبلاغ عن البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك أنشطتها في مفاعلات ناتانز وفوردو وأصفهان وآراك.

وعلى الرغم من أن إيران لديها تاريخ طويل من انتهاكات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن الانسحاب الرسمي من المعاهدة، كما أكد وزير الخارجية ظريف علنا في وقت سابق من هذا العام، سيؤكد فعليا أن الأنشطة النووية الإيرانية ليست للأغراض السلمية، ومن المحتمل أن تشير إلى وجود نية لتحقيق قدرة على صنع أسلحة نووية قريبا.

في الواقع، هناك دولة واحدة فقط وهي كوريا الشمالية ذهبت إلى أبعد الحدود لترك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبعد ذلك فقط بعد تفجير سلاح نووي، وذلك بحسب الأنتلانتيك.

ما يجب فعله؟

في هذه المرحلة، وبينما تتخذ إيران خطواتها التحضيرية، يرى معهد العلوم والأمن الدولي أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ خطواتها الخاصة لتعزيز الاستعداد لردع أو نفي أي اختراق إيراني محتمل، ويقول «من الواضح أن العقوبات تؤثر على الاقتصاد الإيراني، ومع ذلك فهي أقل عرضة لإجبار طهران على التراجع عما كانت عليه عندما تدعم الولايات المتحدة خطوطها الحمراء بخيارات عسكرية موثوقة».

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ونظرا لأن الاتفاقية الشاملة أضعفت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة والذي يحظر قانونا على مركبات الإيصال النووي الإيراني، يجب أن تتناول خيارات السياسة الأمريكية قدرات طهران الصاروخية، بالإضافة إلى إنتاجها من المواد الانشطارية، ويجب أن تشمل الإجراءات المحددة التي ذكرها معهد العلوم والأمن الدولي، ومركز أبحاث الكونجرس.

الشفافية والصدق

كجزء من الاتفاقية النووية الشاملة التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وافقت الأخيرة على تنفيذ البروتوكول الإضافي والقانون 3.1 والذي ينص على الضمانات الأساسية لإعلان المواد النووية في منشآتها المعلنة، والذي يلزم طهران بالإعلان عن أنشطتها ذات الصلة، وأن تسمح للمفتشين بزيارة المنشآت التي ستحدث فيها، كما يسمح للمفتشين بطلب زيارة المنشآت النووية غير المعلنة المشتبه بها.

وعلى الرغم من أن الأحكام الأخرى في الاتفاقية النووية تعوق هذه السلطة بشدة، سيتطلب القانون المعدل 3.1 من إيران تقديم إشعار مسبق بأي تصاميم جديدة أو محدثة لمنشآتها النووية، بحسب معهد العلوم والأمن الدولي.

محاذير التفتيش النووي

• يحظر القانون المعدل 3.1، على المفتشين أن يكونوا متساهلين في الكشف مسبقا عن:

• بعض عمليات إعادة تشكيل شبكات الطرد المركزي لتعزيز تخصيب اليورانيوم.

• التقدم الواضح في إعادة تحويل مفاعل آراك إلى التصميم الأصلي، قبل الاتفاقية.

• منشآت جديدة لتصنيع أو تحويل اليورانيوم للتخصيب أو تجميعات الوقود.

ممنوعات الوكالة الذرية

من بين أشياء أخرى، بدون البروتوكول الإضافي، من المحتمل أن يمنع المفتشون للوكالة الذرية في الكشف عن:

• أنشطة تصنيع أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز قدرة التخصيب بشكل كبير عن طريق إنتاج آلات أكثر تقدما

• إعادة معالجة وقود المفاعلات المستهلكة إلى بلوتونيوم من صنع الأسلحة

• مرافق التخصيب المحتملة السرية، أو تحويل المواد النووية إلى هذه المواقع.