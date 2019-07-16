شكرا لقرائتكم طهران: صواريخنا غير قابلة للتفاوض تحت أي ظرف ومع أي طرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إن برنامجها للصواريخ الباليستية غير مطروح للتفاوض، وذلك بعدما قال زير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اجتماع وزاري في البيت الأبيض إن إيران لمحت إلى استعدادها للتفاوض بشأنها. وقال علي رضا مير يوسف المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على تويتر "صواريخ إيران... غير قابلة مطلقا وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أي دولة".

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